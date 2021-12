Ônibus têm trajetos alterados por conta da Lavagem do Bonfim

O trânsito começa a ficar intenso na manhã desta quinta-feira, 16, nas vias de acesso ao trajeto da festa do Senhor do Bonfim, do Comércio até a Colina Sagrada.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), as vias de acesso à festa foram fechadas às 6h desta quinta. Além disto, há muitas pessoas nos pontos com destino à região, por conta da antecipação na circulação dos ônibus na capital. O órgão de trânsito recomenda aos passageiros da Estação Pirajá que escolham linhas de ônibus cujo percurso inclua a BR-324 ou Liberdade.



Os ônibus que circulam pelo Terminal da França também já tiveram seus trajetos modificados. Já os coletivos do Caminho de Areia são desviados para a Rua Direta do Uruguai. O trânsito segue lento ainda no Uruguai e na Avenida San Martin.

Confira a movimentação na região do Bonfim:

Acidentes

A Transalvador registrou dois acidentes nas últimas 24 horas. Um deles aconteceu na Avenida Carybé, na Estrada da Ceasa, e deixou uma vítima fatal.

adblock ativo