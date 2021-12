Ônibus sobe em canteiro da Estação Mussurunga

Um ônibus, pertencente a frota do transporte público de Salvador, acabou atingindo o canteiro da pista próxima à Estação Mussurunga, sentido Paralela, na tarde deste domingo, 13. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), não há pessoas feridas.

Com o impacto, alguns cabos e uma placa acabaram sendo arrancados. Segundo a Transalvador, o trânsito na região está intenso, devido a populares que reduzem a velocidade para poder visualizar a situação. O ônibus, com metade na via e metade no canteiro, juntamente, com agentes do órgão, ainda estão no local.

A Transalvador não soube informar as causas do acidente.

Metade do ônibus está na via, enquanto a outra metade está no canteiro

adblock ativo