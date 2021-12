Ônibus quebrados complicam trânsito nesta manhã

Dois ônibus quebrados atrapalham o tráfego de veículos na manhã desta quarta-feira, 29, em duas regiões movimentadas de Salvador.

Na Rótula do Abacaxi, em frente ao supermercado Extra, um veículo da empresa Expresso Vitória quebrou por volta de 7h.

Já no Vale do Ogunjá, sentido avenida Vasco da Gama, outro ônibus, desta vez da empresa Barramar, está parado na via desde 7h20.

Nos dois locais, o trânsito segue lento, de acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Já nas principais vias da capital, como nas avenidas Luís Viana (Paralela), ACM e Mário Leal Ferreira (Bonocô), o fluxo começa a aumentar por conta do horário. Também segue congestionada a entrada da Estação Pirajá.

Nas últimas 24 horas, foram registrados seis acidentes, que deixaram cinco pessoas feridas.

Confira a situação do trânsito na Bonocô:

