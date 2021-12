Ônibus quebrado deixa trânsito congestionado na Juracy Magalhães

Um ônibus quebrado atrapalha o trânsito na avenida Juracy Magalhães, no sentido Lucaia, na manhã desta segunda-feira, 24. O veículo apresentou defeito próximo ao Horto Florestal.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de salvador (Transalvador), o engarrafamento já está nas proximidades da avenida ACM. O órgão municipal informou que aguarda o reboque da empresa responsável pelo coletivo para retirá-lo do local.

#AvACM (Hiper Posto) congestionada no sentido #Lucaia, devido ao ônibus quebrado nas imediações do acesso ao Horto. Sentido oposto livre. pic.twitter.com/hemFuygKyJ

— Transalvador (@Transalvador1) 24 de outubro de 2016

Ainda segundo a Transalvador, a capital baiana tem outros pontos de intenso fluxo, como nas avenidas Paralela, no sentido Centro, e Oscar Pontes, nas intermediações do bairro do Comércio.

adblock ativo