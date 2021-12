Ônibus quebrado deixa o trânsito lento na Av. Paralela

O motorista que trafega pela Av. Paralela na tarde desta quinta-feira, 09, encontra o trânsito lento. O congestionamento é causado por um ônibus que quebrou na via, sentido Aeroporto. O veículo, que está próximo à loja Insinuante, interdita uma das vias e obriga os motoristas a reduzirem a velocidade e trocarem de faixa.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o órgão ainda não foi acionado sobre o veículo quebrado na via, mas, através das câmeras, já é possível perceber a lentidão no local. Somente nesta quinta, foram registrados quatro acidentes com dois feridos em Salvador.

