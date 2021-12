Ônibus quebrado causa retenção na avenida San Martin

Um ônibus quebrado na manhã desta terça-feira, 6, causa retenção na avenida San Martin.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o coletivo está parado desde 7h, na entrada do bairro Santa Mônica sentido Largo do Tanque. Os agentes do órgão já estão no local

adblock ativo