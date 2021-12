Ônibus quebrado atrapalha trânsito no Comércio

O trânsito está lento no Comércio sentido Túnel Américo Simas na manhã desta quarta-feira, 17, por conta de um ônibus quebrado na via. O tráfego também está complicado na Orla, Silveira Martins, Pituba, Bonocô e Dique do Tororó, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Na Paralela, o fluxo está intenso sentido aeroporto até o supermercado Extra, depois fica livre. Em direção a rodoviária, o tráfego está livre até a altura do Centro Administrativo da Bahia (CAB). A partir daí, o motorista enfrenta congestionamento, por conta do fluxo de veículos normal neste horário e acidentes.

Os condutores que trafegam pela rua Simon Bolivar, perto do Centro de Convenções, deve ficar atento, já que o semáforo está piscando no amarelo.

adblock ativo