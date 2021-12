Ônibus quebrado atrapalha trânsito na Avenida Luís Eduardo

Um ônibus quebrado atrapalha o trânsito na Avenida Luís Eduardo Magalhães, sentido rodoviária, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 27. O veículo da empresa Verdemar (linha 1634) também dificulta o acesso de motoristas que trafegam em direção a Paralela, sentido aeroporto. A lentidão é causada porque o condutor é obrigado a reduzir a velocidade e trocar de faixa. Ainda não há previsão para a retirada do veículo.



De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as principais vias do costa Azul e Stiep, assim como as avenidas Bonocô, Tancredo Neves e ACM estão congestionadas devido o grande fluxo de veículos.

Nas últimas 24h, o órgão de trânsito registrou sete acidentes com oito vítimas. Até o momento, a Transalvador contabiliza dois acidentes com um ferido.

