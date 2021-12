Ônibus quebra na Calçada e deixa o trânsito ainda mais lento

Um ônibus da empresa AXE quebrou na Rua do Imperador, entre Mares e Calçada por volta das 18h desta quinta-feira, 31.

De acordo com a Superintedência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), uma viatura foi enviada ao local.

O trânsito está lento na região por conta do ocorrido e devido ao fluxo do horário.

Capotamento

Um motorista capotou o carro na tarde desta quinta-feira, 31, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), sentido Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

De acordo com informações da Superintedência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), não houve vítimas no acidente. A viatura já chegou ao local, mas o carro ainda não foi retirado. O veículo foi colocado no acostamento para não atrapalhar o tráfego.

O trânsito está lento no local por conta do fluxo do horário.

