Ônibus quebra e deixa o trânsito ainda mais lento no Cabula

Um ônibus quebrado, além do fluxo intenso por conta do horário, deixa o trânsito ainda mais complicado na ladeira do Cabula na noite desta sexta-feira, 1º.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o trânsito também segue com lentidão nas principais vias da capital, como Avenida Paralela, Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na região do Iguatemi e Rótula do Abacaxi.

