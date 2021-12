Ônibus quebra ao cair em buraco na ladeira da Cruz da Redenção

Um ônibus quebrou na manhã desta segunda-feira, 14, depois de cair em um buraco localizado na ladeira Cruz da Redenção, em Brotas. Por volta das 9h15, o veículo foi retirado e o tráfego na região voltou a fluir, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o órgão, o coletivo ficou parado no meio da ladeira. Por conta disso, o tráfego de acesso ao bairro ficou com retenção. A lentidão chegou atingir a avenida ACM, para quem vem da Comercial Ramos.

