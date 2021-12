Ônibus que passam em Cajazeiras tem itinerário alterado

Pelo menos 32 linhas de ônibus que passam pela ladeira de Cajazeiras 8 terão seus itinerários alterados a partir da próxima terça-feira, 26 [confira as mudanças abaixo]. Na data, a nova ligação viária entre as localidades de Cajazeiras 5 e 10 será inaugurada.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a nova pista provocará interferências nas vias localizadas na região do entorno das rótulas de Cajazeiras 8 e 10 (antiga feirinha). O secretário Fábio Mota informou que haverá reforço nas linhas de ônibus do bairro.

Para ele, haverá redução no tempo de deslocamento dos usuários de ônibus: "Uma vez que a ladeira de Cajazeiras 8 passará a ter sentido único (subida), o que reduzirá em até 70% o tempo entre este trecho e as demais vias do bairro".

Mapa com as mudanças de parada (Foto: Divulgação | Semob)

adblock ativo