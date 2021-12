Um incêndio atingiu um ônibus na manhã desta segunda-feira, 27, na avenida Paralela, próximo à entrada do bairro da Paz, sentido aeroporto. Por conta do incidente, o trânsito na via está congestionado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local e já controlou as chamas. As informações preliminares passadas pela polícia são de que um problema técnico no motor do veículo causou o incêndio.

Viaturas da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) e da Polícia Militar também estão na localidade para controlar o tráfego na região.

Os ocupantes do ônibus não sofreram ferimentos.

Da Redação Ônibus pega fogo na avenida Paralela

