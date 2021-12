Ônibus operam em esquema especial durante Lavagem do Bonfim

As frotas de ônibus vão operar em esquema especial durante a Lavagem do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira, 11, na Cidade Baixa. As 20 linhas que atendem à região do evento vão prolongar o horário final de atendimento até as 0h.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), durante a festa todas as linhas do sistema de transporte coletivo de Salvador estarão operando com 100% da frota de ônibus, o que representa cerca de 2,6 mil veículos.

No retorno para casa após as comemorações, serão disponibilizados aos usuários 36 veículos extras da frota reguladora. Os veículos estarão disponíveis das 13h às 22h, no Largo do Papagaio.

São eles: Conjunto Pirajá I – Ribeira, Vista Alegre – Ribeira, Base Naval – Ribeira, Fazenda Coutos – Ribeira, Paripe – Ribeira, Estação Pirajá-Bonfim/Ribeira, Ribeira/Bonfim – Campo Grande, Ribeira – Lapa, Fazenda Grande do Retiro – Ribeira, Ribeira – Federação, Ribeira – Barbalho/Fazenda Garcia, Ribeira – Pituba, Ribeira – Sabino Silva, Ribeira – Rio Sena/A. Sta Terezinha, Santa Cruz –Calçada/Bonfim, Vale das Pedrinhas – Vl Rui Barbosa, Estação Mussurunga-Ribeira/São Joaquim, Cabula VI – Ribeira R2, Terminal Acesso Norte/Ribeira, Cajazeira 11 - Ribeira.

Ainda por causa das comemorações, o tráfego na região do Bonfim será interditado nesta quinta-feira, a partir das 6h, e as linhas que operam no local sofrerão mudanças de itinerário. Ao final das celebrações, as barreiras serão removidas e os coletivos passam a fazer o roteiro comum. (confira as mudanças abaixo).

adblock ativo