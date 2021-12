Ônibus gratuitos circulam entre San Martin e Largo do Tanque

Até o término das obras na rede de drenagem na via, dois ônibus estão sendo disponibilizados gratuitamente para atender as localidades de San Martin e Largo do Tanque, circulando das 6h às 22h.

De acordo com o Superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, os coletivos irão circular de uma comunidade a outra viabilizando o transporte dos passageiros. "São dois coletivos trafegando entre o Largo do Tanque e a Igreja Universal na Avenida San Martin de forma circular, das 6h às 22h, na intenção de transportar os passageiros de uma comunidade a outra", disse.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal do Urbanismo e Transporte (Semob), pretende-se disponibilizar cinco ônibus circulando no trecho a partir de segunda-feira, 4, até o fim das obras.

A avenida foi interditada após o asfalto ceder no local. O fato ocorreu devido a uma cratera que abriu em galeria de drenagem que passa pela via. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) trabalha no local para resolver o problema.

