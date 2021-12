Ônibus extras vão rodar nos dias de jogos de Bahia e Vitória

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar ônibus extras para torcedores que irão aos jogos do Vitória no sábado, 30, e Bahia, no domingo, 31. Ambos são válidos pelo Campeonato Baiano 2016.

Para a partida do Vitória x Jacuipense, que será realizada no Estádio Manoel Barradas (Barradão) às 16h, haverá seis veículos a mais que a frota reguladora que trafega pela região. Já para Bahia x Juazeirense, serão três ônibus extras. O jogo será no Estádio Roberto Santos (Pituaçu), no mesmo horário.



Os veículos reguladores estarão disponíveis das 17h às 22h, nas mediações dos estádios, e terão itinerários distribuídos pelas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda.

