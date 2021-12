Ônibus extras circulam para jogo Bahia x Santos

Ônibus extras irão circular no dia do jogo Bahia x Santos, neste sábado, 23, para auxiliar os torcedores na volta para casa. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar seis coletivos a mais que a frota convencional do fim de semana, que farão o itinerário para a Estação da Lapa no período das 18h às 23h30.

Já a partida, que será na Arena Fonte Nova, começa às 18h30. O amistoso será o primeiro encontro da tricolor com sua torcida em 2016.

