Ônibus e semáforos com defeito atrapalham trânsito

Ônibus e semáforos quebrados dificultam o trânsito em alguns pontos de Salvador nesta quarta-feira, 1º. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), um veículo da empresa Vitral apresenta defeito próximo ao hospital Jaar Andrade, em Cajazeiras VIII, o que atrapalha o tráfego na região.

O mesmo acontece com um ônibus da Expresso Vitória no Comércio, na região do Mercado do Ouro. Semáforos quebrados também afetam o trânsito na Avenida Magalhães Neto e no Largo do Luso, na Suburbana.

O tráfego também está lento nas imediações de Águas Claras, Heitor Dias, Pirajá, ACM, Paralela e Bonocô por conta do fluxo de veículos normal no início da manhã.

