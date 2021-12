Ônibus e metrô têm horários extras

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, 45 veículos extras atenderão à demanda dos torcedores que vão utilizar o transporte público para ir à Arena Fonte Nova nos dias dos jogos.

Os veículos da linha Aeroporto-Praça da Sé, do sistema Connect bus, vão operar normalmente. Para o próximo dia 10, quando acontece a partida dupla entre as seleções do Japão e Suécia, às 19h, e do Brasil e Dinamarca, às 22h, a Semob preparou um esquema específico.

Ao todo, 20 linhas de ônibus terão o horário de funcionamento prolongado até as 2h do dia seguinte. Além disso, 12 veículos extras da frota reguladora serão disponibilizados.

Esses ônibus estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 18h às 2h. A frota reguladora fixa dos terminais de Pirajá e Mussurunga também irá prolongar o horário de operação até as 2h do dia seguinte (confira no quadro acima à direita).

Integração

Com duas estações - Brotas e Campo da Pólvora - próximas à Arena Fonte Nova, o metrô pode facilitar a ida de torcedores ao estádio. Nos dias de jogos, será mantido o horário normal de funcionamento - das 5h à 0h.

Na data do jogo Brasil e Dinamarca, a estação Campo da Pólvora estará aberta para embarque até 1h. Demais terminais da capital também terão horário prolongado, mas só para desembarque, ficando abertos até a saída do último passageiro.

Haverá reforço no número de trens a partir da estação Acesso Norte. O reforço reduzirá o intervalo de espera entre um trem e outro, após as partidas, quando todos os usuários saem ao mesmo tempo da arena. Nas horas anteriores e posteriores aos jogos, o metrô funcionará com saídas a cada dois minutos e meio.

Quem preferir utilizar o metrô pode estacionar o carro no Shopping Bela Vista, próximo à estação Acesso Norte. Serão oferecidas três mil vagas com o custo de R$ 8. O bilhete de acesso ao metrô, que custa R$ 3,30, estará à venda no estacionamento.

Também é possível fazer a integração entre metrô e ônibus - pagando uma passagem - com as 150 linhas urbanas do sistema. Neste caso, é necessário ter cartão do metrô ou SalvadorCard.

Quem vem da região metropolitana de Salvador (RMS) também poderá chegar ao metrô com as linhas que fazem integração com o sistema, pagando apenas o valor da tarifa do ônibus da cidade, em um intervalo de até três horas

