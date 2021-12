Ônibus e carro colidem e deixam 2 feridos na Vasco da Gama

Duas pessoas ficaram feridas após um ônibus coletivo colidir com um veículo modelo Ford Fiesta na Av. Vasco da Gama, próximo a Perini, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o ônibus da empresa Capital seguia na faixa exclusiva para o veículo quando o Fiesta invadiu a pista e colidiu de frente com o coletivo.

Um passageiro do carro e um do ônibus ficaram feridos. As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, foram socorridas por ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência e encaminhadas para hospitais da região. Ainda não há informação sobre o estado de saúde delas. A Transalvador ainda não sabe explicar o que motivou o acidente.

Lentidão - Os veículos já foram removidos da via, mas segundo a Transalvador, o trânsito ainda continua lento no local. Demais vias seguem sem pontos de lentidão. Somente nesta terça, foram registrados cinco acidentes com cinco feridos na capital.

