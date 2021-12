Ônibus colide com moto na Suburbana e deixa um ferido

Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Praia Grande e uma moto deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira, 17, no bairro de Periperi. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na Avenida Afrânio Peixoto, próximo ao Hospital Caribé.

O ônibus, que ia no sentido Avenida Suburbana, colidiu com uma moto e deixou o motociclista, que ainda não foi identificado, ferido. O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Os veículos foram removidos da via e o trânsito segue sem pontos de lentidão no local e nas demais vias da cidade, segundo a Transalvador. Somente nesta segunda, foram registrados sete acidentes com quatro feridos na capital baiana.

