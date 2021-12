Ônibus bate em poste e motorista fica preso às ferragens

Um ônibus bateu em um poste na noite desta quarta-feira, 23, na Avenida Vasco da Gama, próximo a um supermercado, no sentido Rio Vermelho. Ainda não há número preciso de feridos.

Às 20h30 os bombeiros trabalhavam para retirar o motorista do coletivo das ferragens.

De acordo com a Central de Polícia (Centel), Bombeiros, Salvar, Samu e da 41ª CIPM/Federação já estão no local. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente e nem sobre o estado de saúde e quantidade de vítimas.

Por conta do acidente alguns bairros alimentados pela subestação da Coelba, que fica na Federação, ficaram sem energia. A Coelba informou que a queda de energia foi revertida em três minutos, apenas a sede da Embasa que fica na região está sem energia, já que o poste é de alimentação exclusiva da empresa.

A companhia informou ainda que equipes técnicas já foram acionadas e encaminhadas ao local para fazer manutenção e reparo do poste atingido.

Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

