Ônibus atropela e mata homem na Pituba

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na Av. Manoel Dias da Silva, na Pituba, no início da tarde desta quarta-feira, 14. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o pedestre, que ainda não foi identificado, foi atingido pelo ônibus que fazia a linha Vila de Abrantes - Lapa, no cruzamento da Av. Manoel Dias da Silva com a rua Espírito Santo, próximo ao Banco Bradesco, e morreu na hora.

O homem foi morto próximo a faixa de pedestre, mas a polícia e a Transalvador ainda não tem mais informações sobre as circunstâncias do acidente. A perícia ainda não chegou ao local e o corpo permanece na via. Por conta da interdição de uma das faixas, o trânsito no local está congestionado. Segundo a Transalvador, a lentidão já tem reflexos no Caminho das Árvores.

Nesta quarta foram registrados dois acidentes com um ferido e uma morte.

