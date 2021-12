Óleo na pista causa acidente e deixa dois feridos no Dique

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de moto na manhã desta terça-feira, 6, por volta de 9h30, no Dique do Tororó, em Salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o acidente foi causado por derramamento de óleo na pista, na altura da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador, sentido estação da Lapa. A motocicleta derrapou e as duas pessoas que estavam no veículo caíram.

Uma das vítimas, Nilma Santos, publicou nas redes sociais uma foto do atendimento recebido em uma ambulância e comentou o assunto. "Acabei de cair da moto, muito óleo na pista, cuidado a todos", escreveu ela.

A Transalvador afirma que o óleo é normalmente derramado pelos ônibus, que saem das garagens pela manhã com o tanque cheio. Por conta das curvas, o líquido acaba transbordando do tanque e caindo na via.

Equipes do órgão municipal já realizaram a lavagem da pista e o trânsito flui normalmente.



