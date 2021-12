Oito veículos se envolvem em engavetamento na Av. Jequitaia

Um engavetamento envolvendo oito veículos deixou três pessoas feridas na manhã desta quarta-feira, 14, na Avenida Jequitaia. Inicialmente, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que dez carros foram atingidos na colisão, mas a reportagem confirmou que foram oito automóveis.

O acidente aconteceu por volta de 10h40, na saída da Rua Estado de Israel, sentido Calçada. Entre os veículos envolvidos estão alguns carros de passeio, um ônibus, uma ambulância e uma Kombi, que fugiu do local após a colisão.

A Transalvador tenta retirar os carros da via, que provocam lentidão no trânsito do local.

adblock ativo