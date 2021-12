Obras no Viaduto do Trabalhador geram alterações no trânsito

Por conta das obras de duplicação do Viaduto do Trabalhador, localizado em um dos principais acessos à Camaçari, a Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT) realizará, nos próximos dias, alterações no sistema viário com o objetivo de proporcionar mais fluidez e segurança aos condutores de veículos durante a fase de intervenções. A expectativa é de que as modificações ocorram a partir de 0h da próxima sexta-feira, 15.

O superintendente da STT, Alfredo Castro, ressalta que apesar da mudança de roteiro representar aumento de percurso para entrar e sair da cidade, permitirá um fluxo mais dinâmico, pois contará com via exclusiva para veículos leves, que é a avenida vereador Dílson Magalhães, mais conhecida como a avenida do Morro da Manteiga. Ele reforça que a alça do viaduto e a via lateral que permite acesso ao Hospital Geral de Camaçari (HGC) estarão bloqueadas.

O fácil escoamento do trânsito também se dará pela restrição de tráfego para veículos pesados sobre o viaduto, como caminhões, que só poderão acessar a cidade pela via marginal à Avenida Jorge Amado, que está mais próxima ao Polo de Apoio. A rua poderá ser usada ainda por automóveis menores e ônibus, que também poderão passar por cima do viaduto.

Os carros que vêm no sentido Salvador-Camaçari com o intuito de acessar o centro da cidade e a Estrada da Cetrel (BA-530), respectivamente, não mais poderão usar a alça do viaduto, nem a via lateral que permite acesso ao HGC, Poloplast, e instituições de ensino como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA). Com a alteração, os condutores deverão seguir pela Via Parafuso (BA-535) até a altura da primeira rotatória da avenida Henry Ford e dobrar à direita, passando na sequência por outras duas rotatórias, a do Mirante, que leva ao Complexo Ford Nordeste, e a da Via Cetrel, devendo sempre se manter à direita para sair na pista que passa na lateral da sede da Limpec.

Ônibus e carros pequenos que fizerem o sentido Centro-HGC, a partir da próxima semana não poderão utilizar o retorno que fica antes do Hospital Geral, deverá fazer a conversão nas proximidades do IFBA. Já os veículos pesados que fazem o mesmo trajeto precisarão adentrar a Via Parafuso e fazer o retorno nas imediações do Centro de Distribuição das Casas Bahia, onde está a pista de conversão mais próxima.

As alterações podem ser observadas no mapa disponibilizado pela STT com as modificações sinalizadas e o documento pode ser acessado por meio deste link.

