Obras no Sistema BA-093 serão interrompidas no fim do ano

As obras nas rodovias do Sistema BA-093, administrado pela Concessionária Bahia Norte, serão temporariamente interrompidas por conta da grande movimentação de veículos no período de festas natalinas. Os operários trabalham até esta sexta-feira, 19, e retomam os serviços no dia 5 de janeiro.

A Bahia Norte estará presente durante 24h na estrada com equipe de plantão, com um Centro de Controle Operacional (CCO), quatro bases do Serviço de Apoio ao Usuário (SAU), carros de inspeção, guinchos, socorro mecânico e médico (pré-hospitalar), além do telefone de emergência através do 0800 600 0093.

