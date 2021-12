Obras no Comércio alteram trânsito e pontos de ônibus a partir de sábado

Alguns trechos do bairro do Comércio vão sofrer mudanças nos pontos de ônibus, itinerários dos coletivos e tráfego de veículos a partir deste sábado, 15. De acordo com a prefeitura de Salvador, o objetivo é viabilizar a continuidade das obras de requalificação em toda a rua Miguel Calmon e em parte da avenida Jequitaia, além da conclusão da praça da Inglaterra.

As intervenções viárias serão divididas em dois trechos. O primeiro, que começa no sábado, vai da praça Riachuelo, em frente à Associação Comercial, até o posto de gasolina BR, no início da avenida Jequitaia. O segundo, ainda sem data definida para iniciar, contempla o trecho entre o Mercado Modelo e a praça Riachuelo. As mudanças serão sinalizadas e agentes da Transalvador estarão no local para orientar os motoristas.

Nesta primeira etapa, serão desativados temporariamente os pontos da avenida da França, próximo ao Instituto do Cacau, e o da avenida Estados Unidos, em frente ao Banco Bradesco. Os usuários terão como opção uma parada provisória que será implantada em frente ao Moinho Canuelas, na pista interna da avenida da França (100 metros antes do Instituto do Cacau).

Entre a praça Riachuelo e a casa de show Cais Dourado, só ônibus poderão circular. Já a rua da Polônia terá tráfego invertido e estacionamento proibido entre a Miguel Calmon e a Estados Unidos - esta via terá fluxo apenas para veículos de passeio. Ônibus só circularão nela a partir da saída da rua da Espanha em diante.

Alterações nas linhas

Diversas linhas com destino à Lapa passarão a fazer retorno na rua da Espanha. São elas: 1507 - Pirajá (RN), 1526 - Vista Alegre, 1533 - Fazenda Coutos, 1602 - Alto de Coutos, 1602 - Alto de Coutos, 1604 - Base Naval/S Thomé/Esc de Menores, 1615 - Plataforma, 1619 - São João do Cabrito, 1627 - Alto de Sta Terezinha, 1628 - Rio Sena, 1641 - Alto do Cabrito, 1642 - Boa Vista do Lobato e 1651 - Base Naval/S Thomé.

As linhas que já utilizam esta via não terão seus itinerários alterados. Contudo, na avenida da França, elas também deverão parar no ponto provisório próximo ao Canuelas. Outras linhas que faziam retorno na rua da Bélgica deverão contornar a praça Cairu para entrar na Miguel Calmon – durante todo o período de obras, esta via contará apenas com uma faixa exclusiva para o tráfego de coletivos.

Os ônibus com destino à ladeira da Montanha também terão acesso a ela após retorno na praça Cairu, rua Miguel Calmon e rua Pinto Martins. Cinco linhas que trafegavam pela pista interna da avenida da França passarão a circular pela faixa externa, parando em um ponto provisório que será criado em frente à Alfândega da Receita Federal.

Outras que sobem a avenida Contorno também pegarão passageiros neste mesmo ponto provisório, antes de seguirem seus itinerários. A relação com todas as linhas que terão mudança no itinerário está em anexo.

Demais veículos

Os veículos de passeio como carros e motos que saírem da avenida da França e quiserem seguir no sentido Calçada poderão passar pela praça Visconde de Cayru, contornar o Mercado Modelo, acessar o retorno reaberto em frente ao estabelecimento comercial para seguir rumo à rua da Bélgica e avenida Estados Unidos.

O fluxo de veículos proveniente da avenida Contorno também será direcionado pela rua da Bélgica para acessar a Estados Unidos. Será desativado temporariamente o estacionamento de zona Azul em frente ao Bradesco, na avenida Estados Unidos, além do ponto de táxi ao lado da Faculdade Dom Pedro II. Será mantido o ponto de táxi ao lado da loja Claro.

Requalificação

A requalificação da rua Miguel Calmon faz parte do projeto Ruas Completas, que beneficia 11 cidades brasileiras. O objetivo é implementar um novo conceito urbanístico e sustentável, baseado na distribuição do espaço de maneira mais democrática para as pessoas. A previsão é que o serviço seja concluído em até cinco meses.

Serão realizadas melhorias na pavimentação e serviços de macro e microdrenagem, implantação de ciclovia de 1,1km, desde as imediações do Mercado Modelo até a entrada do Pilar, além de semáforos inteligentes, tecnologia que já funciona em outras vias da cidade, implantada pela Transalvador.

O investimento, que inclui a requalificação da praça Riachuelo, o único trecho que irá ganhar piso intertravado, é de R$ 4,3 milhões, com recursos fruto de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

