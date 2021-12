Obras na Magalhães Neto vão alterar fluxo da Paulo VI

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que as obras que estão sendo realizadas na Avenida Magalhães Neto possibilitarão alterações de tráfego da Avenida Paulo VI. A via passará a ter sentido único para veículos de passeio na direção Correios-Caminho das Árvores. Conforme a Transalvador, o objetivo é melhorar a mobilidade na região.

As obras consistem na ampliação da via principal da Magalhães Neto até o primeiro retorno, no sentido orla, e da marginal que fica na pista interna do Loteamento Aquarius, nas imediações do Colégio Módulo e Hospital da Bahia.



A Transalvador informou, também, que já está dialogando com os proprietários de lava-jatos que estão localizados na via marginal, que fizeram uma manifestação na manhã de quarta, 29. Eles bloquearam a Avenida Magalhães Neto. "As duas partes chegaram a um acordo, pois ficou definido que as obras não irão agravar problemas sociais", informou o órgão de trânsito.

"Estivemos conversando com os proprietários de lava-jato e fizemos alguns ajustes no projeto para assegurar que ninguém fique prejudicado. Eles entenderam também que trata-se de uma intervenção fundamental para a cidade", afirmou, em nota, o diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Correia.



"Apesar disso, a concepção do projeto continua a mesma", acrescentou o diretor. Conforme a Transalvador, depois das negociações, a Avenida Magalhães Neto foi desocupada pelos manifestantes.

