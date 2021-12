Obras na avenida Octávio Mangabeira alteram trânsito na região

Em decorrência das obras de duplicação da avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados, o trânsito no local será alterado a partir da madrugada desta sexta-feira, 29. Para a pavimentação da nova via, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) bloqueará definitivamente o retorno de veículo da avenida (orla) à rua Fernando Menezes de Góes, que dá acesso ao fundo do Habib's da Pituba. O retorno será feito temporariamente no acesso ampliado recentemente, localizado em frente ao bar Cubanacã, antigo Bambara.

A Transalvador ainda informou que o retorno no sentido contrário, da rua Fernando Menezes de Góes à Octávio Mangabeira sentido Itapuã, será fechado até a inauguração da via. Entre as madrugadas de sábado, 30, e de segunda-feira, 2, o acesso da Octávio Mangabeira à avenida Professor Magalhães Neto, ao lado do bar Caranguejo da Bahia, antigo Caranguejo de Sergipe, será bloqueado temporariamente.

Estacionamento

O bolsão de estacionamento que atende aos bares, academias e ao Colégio Integral, em frente ao Jardim dos Namorados, começará a ser reodernado. Por meio de nota, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller, explicou que a medida é necessária para a implantação da nova via, sentido Rio Vermelho.

"A duplicação da orla naquele trecho busca resolver um congestionamento crônico na Rua Fernando Menezes de Góes, que compromete atualmente a via em frente ao Colégio Integral, sentido Rio Vermelho, e na saída da avenida Magalhães Neto sentido orla”.

Haverá ainda sinalização, com painéis eletrônicos, e orientação aos motoristas, com auxílio de monitores de tráfego.

