Obras mudam linhas de ônibus e desativam Transbordo Iguatemi

O terminal transbordo do Iguatemi será desativado. Com isso, ocorrerá a redistribuição de linhas urbanas e metropolitanas para novos pontos de ônibus na região e para o Terminal Rodoviário. A mudança ocorre para viabilizar as obras das futuras estações da Linha 2 do metrô: Rodoviária e Pernambués.

Conforme acordo com concessionária CCR, as alterações serão realizadas a partir do dia 26 de dezembro (sábado) e vão durar cinco meses. Neste período, haverá uma série de intervenções no sistema viário do trecho compreendido entre a estação de transbordo Iguatemi até o início da avenida Paralela. Os novos pontos vão ser colocados um pouco mais à frente da estação rodoviária e também perto da concessionária de veículos Grande Bahia.

No local onde funciona o terminal Iguatemi, serão construídas salas técnicas e operacionais da futura estação do metrô, que ficará localizada sobre as atuais pistas exclusivas dos ônibus.

Já as salas operacionais de Pernambués, serão construídas entre o supermercado Makro e a antiga e concessionária Americar, no canteiro central da avenida Paralela.

De acordo com a CCR, haverá intensa sinalização na área das obras, além de monitores de tráfego que estarão em locais determinados para orientar os motoristas.

Ainda segundo a empresa, será criada uma via expressa, com três faixas de tráfego, ligando a avenida Paralela à avenida ACM. Também serão feitos alargamentos das pistas atuais para evitar o congestionamento de veículos na saída da marginal, que liga a avenida Luis Eduardo Magalhães a via principal da Paralela.

Mudanças

As 36 linhas de coletivos da região metropolitana deixam de parar nos dois pontos em frente à Madeireira Brotas (B1 e B2) e passam a parar no Terminal Rodoviário e em um novo ponto em frente à Concessionária Grande Bahia (GB2)..

Vinte e seis linhas de ônibus urbanos que atualmente param no Terminal Iguatemi passarão a parar no novo ponto criado na via exclusiva de ônibus (ponto I2), que ficará localizada a 100 metros da parada atual.

Três das linhas de ônibus que param na Transbordo Iguatemi irão parar somente no ponto da via exclusiva de ônibus próximo à Madeireira de Brotas (B3), seguindo pelo viaduto Raul Seixas, deixando de parar no ponto em frente ao Detran e nos pontos localizados em frente ao supermecado G Barbosa e Igreja Universal.

As quatros linhas com destino ao Cabula e, que param atualmete na Madeireira Brotas e na Estação Rodoviáira, vão parar no novo ponto de ônibus (P1).

Já as seis linhas com destino à avenida Barros Reis, deixam de parar na Transbordo Iguatemi e no ponto da Madeireira e passam a parar nos pontos P1 e no ponto da Grande Bahia (P2).

Támbém, a partir de 26 de dezembro, as 11 linhas que vêm avenida Suburbana, serão deslocadas para o novo ponto (P2), que fica a 280 metros do ponto da Madeireira Brotas (B1), continuarão parando no Terminal da Rodoviária e em um novo ponto a 460 metros da Rodoviária.

As 56 linhas que atualmentem param no Terminal Iguatemi, no sentido Paralela, passarão a parar em um novo ponto criado na via exclusiva de ônibus (Ponto /1).

