Obras interditam trechos das avenidas Paralela e ACM

O trânsito será interditado em dois pontos entre as avenidas Luiz Viana Filho e Antônio Carlos Magalhães, a partir da 7h desta segunda-feira, 9. A medida será necessária devido as obras da CCR Metrô para a implantação de uma via expressa ligando as duas avenidas, com três faixas de tráfego. A previsão é de que a obra termine em cerca de 50 dias.

Fazem parte das intervenções os isolamentos de faixas da Av. ACM para a implantação de dispositivos de segurança como barreiras de concreto, alargamento do viário definitivo próximo à Madeireira Brotas e de outros trechos e nivelamento das pistas de acesso ao Viaduto Raul Seixas.

De acordo com a prefeitura, a primeira interdição será de uma faixa da ACM no sentido Rótula do Abacaxi, com bloqueio na altura da Madeireira Brotas. Isso vai provocar a interrupção do trânsito em 165 metros da faixa da direita, junto ao canteiro central da via. Outra faixa será interditada no trecho final da Av. Luiz Viana Filho, um pouco antes da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), no sentido Centro.

Outra interdição acontece no acesso ao Viaduto Raul Seixas entre as noites da segunda, 9, e quarta, 11, sempre entre 23h30 e 5h. Nesse período, os motoristas que precisarem alcançar a Av. ACM no sentido Lucaia devem seguir até a Rótula do Abacaxi e pegar o retorno nas proximidades da Estação Acesso Norte. A partir daí, o motorista pode retornar à Av. ACM no sentido Hiper Posto.

Segundo a prefeitura, a via expressa, quando concluída, terá três faixas de tráfego ligando as avenidas ACM e Paralela. Essa via vai evitar entrelaçamentos de veículos da marginal da alça de saída da Av. Luís Eduardo Magalhães para a pista principal, além de melhorar a mobilidade em toda a região.

Alternativas

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) recomenda aos os motoristas que puderem evitar a região e optar por utilizar a Avenida Luiz Eduardo Magalhães para acessar a Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô) e Acesso Norte. Para a área da Av. ACM, Tancredo Neves, Iguatemi e Caminho das Árvores, é possível seguir pela Av. Octávio Mangabeira (orla), utilizando como acesso as avenidas Orlando Gomes, Pinto de Aguar e o bairro do Imbuí. Vale lembrar, no entanto, que os locais das obras não serão bloqueados totalmente. Por isso, inclusive, não haverá mudanças nas linhas de ônibus.

