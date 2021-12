Obras interditam trânsito na avenida Paralela

Por conta das obras de duplicação da avenida Orlando Gomes e implantação da avenida 29 de Março, uma operação de transporte e lançamento de vigas será realizada a partir das 22h desta segunda-feira, 2, na avenida Luís Viana (Paralela).

Carretas escoltadas pela Transalvador vão transportar seis vigas do canteiro de obras, na Rótula do Abacaxi, até a área dos novos viadutos de interseção da Paralela.

A operação, realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), começa às 22h desta segunda e ocorrerá durante toda a madrugada, sendo repetida na quarta, 4.

Já nesta terça, 3, também a partir de 22h, parte da Avenida Paralela será interditada, no sentido Aeroporto-Salvador, até as imediações do Bairro da Paz.

A partir daí, o transporte das vigas ocorrerá em mão contrária, no sentido Salvador-Aeroporto, até a entrada do Parque Tecnológico. A mesma operação acontecerá também na quinta, 5.

