Obras geram interdição de viaduto e trechos da Tancredo Neves e Paralela

O Viaduto Raul Seixas e parte das avenidas Tancredo Neves e Paralela serão interditados durante as madrugadas desta quarta-feira, 28, e próximo sábado, 1. De acordo com a CCR Metrô Bahia, as interdições serão feitas para a relização de intervenções nas passarelas das estações Rodoviária e CAB.

Confira abaixo os detalhes sobre as interdições

No Viaduto Raul Seixas, a primeira interdição acontece entre 23h do dia 28 (quarta-feira) e 5h do dia 29 (quinta-feira), se repetindo, com o mesmo intervalo de horário, nas noites de quinta (29) e sexta-feira (30).

Bloqueios serão colocados no início da Via Expressa que liga a Av. Paralela ao Viaduto Raul Seixas, no acesso à via após mergulho da LIP e na “agulha” de acesso ao viaduto, localizada na Av. Tancredo Neves.

Com início nas imediações da Estação Rodoviária, o fechamento parcial da Av. Tancredo Neves se estenderá por cerca de 270 metros (sentido Detran), mantendo ao menos duas faixas liberadas para o tráfego. Os motoristas que utilizariam o Viaduto Raul Seixas para acessar a Av. ACM precisarão seguir até a Rótula do Abacaxi, fazer o retorno no sentido Igreja Universal e seguir normalmente pela Av. ACM.

Na Av. Paralela (sentido Aeroporto), as interdições acontecem nas madrugadas dos dias 28, 29 e 30 de junho e 1º de julho, sempre entre 23h e 5h.

Nos dias 28 e 30/06 (quarta e sexta-feira), haverá o bloqueio de 150 metros de extensão das quatro faixas mais à esquerda da via, nas imediações da Estação CAB. Os motoristas terão pelo menos uma faixa livre para o tráfego.

Nos dias 29 de junho e 1º de julho (quinta-feira e sábado), haverá o bloqueio de cerca de 150 metros de extensão das duas faixas mais à esquerda da via, na mesma localidade.

Mapa com locais que serão interditados e sugestões de trajetos (Foto:Divulgação | CCR Metrô)

