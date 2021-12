Obras fecham parte de acesso ao Cabula por 75 dias

Uma faixa da Rua dos Rodoviários - início da ladeira do Cabula, em Salvador - ficará interditada por dois meses e meio (75 dias) a partir da próxima terça-feira, 21, por causa das obras do metrô.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, a intervenção será necessária para a construção da entrada dos ônibus no futuro terminal de integração de passageiros. Um ponto de ônibus que fica na ladeira do Cabula será deslocado por 50 metros em direção à Rótula do Abacaxi.

Ainda de acordo com a empresa, os pedestres terão um novo caminho provisório para ir em direção ao Cabula ou à Rótula. Os pedestres deverão utilizar as passarelas da Estação Acesso Norte e do futuro terminal de ônibus. Com relação ao trânsito, a faixa da esquerda estará liberada para o tráfego de veículos.

A previsão da conclusão do serviço está prevista para o final do mês de setembro.

