Obras do viaduto de Narandiba alteram tráfego na Paralela

O trânsito será modificado na Paralela, em Salvador, no trecho da entrada do bairro de Narandiba, na madrugada desta sexta, 7, sábado, 8, e domingo, 9, devido às obras do complexo viário Imbuí-Narandiba.

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a alteração é por conta da movimentação de máquinas pesadas nas proximidades da sede da Construtora Odebrecht.

Da meia-noite até as 5h desta sexta, 7, o tráfego será desviado para as vias laterais, enquanto aproximadamente 40 operários realizam, com o apoio de guindastes, o lançamento de vigas de concreto (que pesam 80 toneladas cada) e 30 metros de extensão.

No mesmo horário da madrugada de sexta a domingo, 9, as alterações no tráfego serão no sentido contrário da Avenida Paralela, nas proximidades da Loja Insinuante, para o lançamento das demais vigas.

No total, 12 vigas do viaduto que liga Narandiba à Paralela serão instaladas até o início da manhã de domingo.

Conforme a Conder, toda a operação de modificação do trânsito será devidamente sinalizada.

O Complexo Viário Imbuí-Narandiba faz parte do conjunto de intervenções do Governo do Estado para tentar melhor a mobilidade urbana na capital.

As obras contemplam a construção de três viadutos (dois no Imbuí e um em Narandiba), além das vias marginais que ligam o Centro Administrativo da Bahia (CAB) à Avenida Luís Eduardo Magalhães e o acesso ao bairro do Stiep, nas imediações do Centro de Convenções.

Ao todo, foram investidos R$ 95 milhões. Segundo a Conder, 56% dos serviços estão concluídos.

