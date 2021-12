Obras do metrô mudam tráfego na Av. ACM sentido Bonocô

A partir da manhã deste sábado, 14, o tráfego da alça de saída da Avenida ACM sentido Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô) será desviado para nova pista construída ao lado, com capacidade compatível à via original, informa a CCR Metrô, concessionária que administra o metrô de Salvador.

A alça ficará interditada por 60 dias para a construção de um trecho da Linha 2 do metrô. Depois de concluídas as obras, o tráfego será liberado novamente para a via original.

