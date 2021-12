Obras do metrô interditam parte da Paralela e da BA-099

Devido ao seguimento das obras da linha 2 do metrô de Salvador, o trânsito será interditado no início da avenida Paralela e na região do aeroporto, entre 0h desta quarta-feira, 5, e às 5h de quinta, 6.

Apesar do bloqueio, de acordo com a CCR Metrô e o Consórcio Mobilidade Bahia, será mantido uma faixa livre para garantir a fluidez do tráfego.

Pontos interditados

* Início da Paralela, no sentido aeroporto. Nas imediações do Hospital Sarah Kubitschek. Quatro faixas serão interditadas ao longo de 300 metros para o lançamento de um tramo para uma nova passarela que dá acesso ao hospital. A interdição deste trecho voltará a acontecer entre 0h da próxima terça-feira, 11, e às 5h de quarta, 12.

* Na Estrada do Coco (BA-099), próximo ao aeroporto, três faixas serão bloqueadas, sentido Salvador, logo após a entrada da via de acesso ao Jardim das Margaridas. O motivo é a retirada de um pórtico.

