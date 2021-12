Obras do metrô interditam faixas da Av. ACM neste sábado

Duas faixas da Avenida Antônio Carlos Magalhães estarão interditadas das 14h de sábado às 2h da madrugada de domingo, em frente ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), sendo uma no sentido Shopping Bela Vista e outra faixa no sentido Rótula do Abacaxi.

Segundo a CCR Metrô Bahia, a interdição de 200 metros da via será necessária para a realização da operação de retirada da rampa de acesso à passarela que atendia um ponto de ônibus atualmente desativado na região.

