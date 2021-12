Obras do metrô congestionam diversas vias de Salvador

O trânsito ficou complicado na manhã desta segunda-feira, 8, em diversas regiões de Salvador, em decorrência da realização de obras do metrô na região no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Desde o início da manhã, os motoristas enfrentaram um extenso congestionamento na avenida Luís Viana (Paralela), no sentido rodoviária.

Além disto, há lentidão ainda na orla, desde a avenida Pinto de Aguiar, passando pela Boca do Rio e chegando à avenida Magalhães Neto e Pituba. A chuva que atinge a capital causou ainda outros transtornos aos motoristas. Na descida do viaduto Nelson Dahia, por exemplo, cinco veículos se envolveram em um engavetamento.

Quem tenta acessar a BR-324 também sofre com os congestionamentos. Em nota, a Transalvador informou que, para acessar a BR-324 e a região do Horto Pela Vista, os condutores devem utilizar a via marginal do Detran, logo após a rodoviária. Entretanto, por causa da obra, esta via também registra lentidão.

No sentido Salvador, quem trafega pela rodovia enfrenta intensidade entre o km 613 (Viaduto de Valéria) e o km 626 (Viaduto da Via Expressa). De acordo com a concessionária Viabahia, o motivo é o acesso ao Cabula e o grande fluxo de veículos.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo diminuiu por volta de 11h, mas a situação deve se repetir enquanto durarem as obras para a construção da Estação Detran da Linha 2 do metrô, cuja previsão de término é de 12 meses. O órgão informou que não há vias alternativas para os motoristas que desejam acessar a região.

Confira abaixo a situação do tráfego em algumas localidades da capital baiana. Os internautas também podem consultar o aplicativo Waze para acompanhar o trânsito em Salvador.

Barra

Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô)

Rua Carlos Gomes, Centro

Rua da Paciência, Rio Vermelho

Igreja do Bonfim, Cidade Baixa

Avenida ACM

Avenida Fernandes da Cunha

Avenida Octavio Mangabeira

Largo da Graça

