Obras do metrô congestionam avenida Paralela

As obras do metrô de Salvador realizadas na altura do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) causam reflexos no trânsito da avenida Luís Viana (Paralela) na manhã desta segunda-feira, 8.

Os motoristas que trafegam pela via no sentido rodoviária encontram bastante lentidão por causa da obra.

O congestionamento foi registrado pelos motoristas, que enviaram imagens ao Portal A TARDE e se mostraram insatisfeitos com a situação.

