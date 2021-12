Obras do Imbuí deixam trânsito congestionado na Paralela

Os motoristas que trafegam na Avenida Paralela, sentido Aeroporto, na manhã desta quarta-feira, 27, enfrentam grande fluxo de veículos, devido as obras do Complexo Viário do Imbuí.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o congestionamento na região tem sido cotidiano e deve ser assim até a conclusão das obras, prevista em 10 meses.

O projeto de mobilidade urbana inclui a criação de três viadutos sobre a Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) e uma via marginal, no bairro de Narandiba.

O viaduto de Narandiba pretende ligar a Avenida Edgar Santos ao Imbuí e facilitar o acesso ao Cabula, Narandiba, Engomadeira e Tancredo Neves.

