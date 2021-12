Obras do BRT alteram tráfego na região da Av. ACM a partir desta quarta-feira

O tráfego de veículos e o transporte na região da Av. ACM passarão por mudanças a partir desta quarta-feira, 7. O intuito das modificações visam permitir o avanço das obras do BRT na região. Algumas destas alterações serão implantadas de forma provisória, para a realização de obras de drenagem, pavimentação e urbanismo.

Nesta quarta, o trecho da via principal, em frente ao Shopping da Bahia, será bloqueado até o dia 31 de outubro. Por conta disso, os condutores que estiverem na marginal da ACM, com destino à Av. Tancredo Neves, devem manter-se na via em frente ao Shopping, retornando para a principal no acesso após o Centro Empresarial Iguatemi.

Já a partir do dia 10 deste mês, as mudanças ocorrerão nas imediações da rua da Polêmica e próximo ao Hospital Teresa de Lisieux. Do dia 10 ao dia 18, será feito o bloqueio do tráfego no elevado em frente ao Cidadela. Os veículos que seguem sentido Lucaia deverão acessar a via marginal através de um acesso provisório que será aberto nas imediações da Rua da Polêmica.

Neste mesmo período, o retorno localizado em frente ao Lar Shopping será interditado. Por conta disso, os condutores com destino ao Shopping da Bahia terão como opção retornar pelo Parque da Cidade ou no Mercado do Rio Vermelho.

Também entre os dias 10 e 18, o trecho entre a Faculdade Universo e o Lar Shopping será interditado. A recomendação é que os veículos que venham da Lucaia ou que saem do Itaigara devam obrigatoriamente subir o elevado, e, mais à frente, optar por acessar a Avenida Paulo VI ou seguir em direção à Av. Tancredo Neves ou Paralela.

Aqueles que tiverem como destino as Av. Tancredo Neves ou Paralela deverão subir pelo elevado. Já quem quiser chegar à Av. Paulo VI (Hiperposto) ou Shopping da Bahia deverá utilizar a via marginal que passa em frente ao Hospital Teresa de Lisieux. Por conta do fluxo, o estacionamento Zona Azul que funciona no local será temporariamente desativado.

Entre os dias 10 a 24 de outubro, será feito um serviço de terraplanagem na pista principal nas imediações do Hospital Teresa de Lisieux. Os veículos com destino à Av. Tancredo Neves farão um leve desvio na pista principal, subindo o elevado mais à frente. Já quem tiver como destino a via marginal do Hiperposto, deverá acessar a via marginal do Teresa de Lisieux.

Transporte

O transporte público também passará por algumas mudanças. Os pontos de ônibus localizados em frente ao Shopping da Bahia, sentido Avenida Luiz Vianna (Paralela), serão recuados a partir desta quarta, para frente da academia Selfit, na região da ACM, de forma provisória. Os usuários que utilizavam esses pontos de ônibus vão passar a usar o novo local de parada para embarque e desembarque.

Os passageiros que utilizam as linhas que vêm da Estação do Detran, no sentido Paralela, e atualmente fazem retorno em frente ao Cepred, vão poder embarcar e desembarcar no ponto provisório na Praça Nilton Rique. Outra modificação será o ponto de ônibus do Hospital Teresa de Lisieux, que será realocado para a via marginal em frente ao hospital.

