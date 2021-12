Obras deixam trânsito lento na BR-324 nesta sexta

Motoristas que trafegaram nesta sexta-feira, 21, pela BR-324, encontraram trânsito lento à tarde devido a obras realizadas na pista pela concessionária ViaBahia, que administra a rodovia.

Os serviços de recuperação da estrada, que liga Salvador a Feira de Santana, tiveram início na última segunda, 17, e vão até o próximo domingo, 23.

Devido aos trabalhos na pista, os condutores que passaram pelo local precisaram ter paciência, como foi o caso do engenheiro civil Eneias Almeida, que estava a caminho Santo Antônio de Jesus e gastou mais tempo que o habitual para chegar ao destino.

Ele saiu de Salvador por volta das 15h30, mas, às 17h, ainda não havia chegado na segunda praça de pedágio, antes de Feira. "Uma obra dessa, que engarrafa tudo poderia ser feita em outro horário", reclamou o engenheiro.

A assessoria da ViaBahia informou que a realização das obras já estava prevista e que os trabalhos são suspensos, às sextas, às 17h.

Conforme a concessionária, o grande número de pessoas que deixam a capital baiana com destino ao interior nas sextas-feiras também contribui para o aumento do fluxo e lentidão.

Obras

Do Km 560 ao 570 são realizadas obras de recuperação do pavimento e do acostamento. Nos Kms 522, 543, 581, 612 e 617 está sendo feito a implantação de passarela para pedestres.

Já do KM 518 ao 560 são realizados reparos localizados e do Km 518 ao 626 está sendo feito a implantação de fibra ótica, instalação de placas de sinalização, implantação de faixas e tachas refletivas e instalação de defensas metálicas.

A ViaBahia também realiza implantação de barreiras fixas de proteção do Km 603 ao 626, drenagem emergencial no Km 619 e recuperação de pontes e viadutos (alargamento, restauração e reforço estrutural) do quilômetro 553 ao 576.

Além da BR-324, obras também estão sendo realizadas no Anel de Contorno de Feira de Santana, no Anel Viário de Vitória da Conquista e na BR-116.

Conforme a ViaBahia, durante a realização dos serviços, pode haver a interdição de uma das faixas das rodovias.

Ainda segundo a concessionária, para orientar os motoristas, foram colocadas placas de sinalização ao longo das rodovias, informando sobre o trecho em obra.

A concessionária atende a chamados através dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 e 0800-6000-116 para a BR-116.

