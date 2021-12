Obras deixam trânsito engarrafado na Av. Paralela

O trânsito está lento na Avenida Paralela no sentido Centro, na altura do Imbui, neste sábado,19. Um serviço da Embasa do Inema, foi iniciado por volta das 13h, permanece até por volta das 19h, segundo informações da Superintendência Municipal de Trânsito (Transalvador).

O órgão de trânsito informou que uma equipe está tentando dar maior fluidez. Nas demais vias da cidade não há registro de retenção no fluxo de veículos. Desde as 7h deste sábado, a Transalvador registrou cinco acidentes com sete feridos.

A reportagem tentou contato com a assessoria da Embasa e Inema, mas não obteve sucesso.

adblock ativo