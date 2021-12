Obras deixam o trânsito lento na Avenida Joana Angélica

Uma obra no centeiro central da Avenida Joana Angélica deixa o trânsito lento na Av. Joana Angélica, bairro de Nazaré. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a obra ocorre próxima ao Fórum Ruy Barbosa. O motorista deve evitar trafegar pela região.

Ainda segundo a Transalvador, por volta das 14h, uma pessoa ficou ferida após ser atropelada no bairro da Baixinha de Santo Antônio, na Av Luis Eduardo Magalhães. A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda conforme o órgão, o trânsito segue sem pontos de lentidão no local e nas demais vias da cidade. Somente nesta terça, foram registrados dois acidentes com três vítimas na capital baiana.

