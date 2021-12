Obras de requalificação deixam trânsito complicado na Barra

O trânsito está complicado para os motoristas que trafegam na Barra na manhã deste domingo, 20. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a dificuldade se deve às obras de requalificação da orla da capital baiana.

Com a interdição de algumas vias de acesso, a Transalvador recomenda que os motoristas que usariam a Rua Alameda Marquês de Leão (com tráfego sentido Farol da Barra-Shopping Barra) sigam até a Travessa Francisco Otaviano e a Rua Miguel Burnier. Para acessar a orla, sentido Rio Vermelho, os condutores poderão usar a Rua Professor Afonso Celso, que está com sentido único.

Paralela

De acordo com o órgão de trânsito, a Paralela também tem fluxo intenso nesta manhã, devido ao vestibular da Universidade Salvador (Unifacs).

