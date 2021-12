Obras de recapeamento deixam trânsito lento em Salvador

O trabalho de recuperação do asfalto das principais avenidas de Salvador causa transtorno aos motoristas na tarde desta terça-feira, 28. Devido ao bloqueio de faixa em algumas vias, o tráfego flui com dificuldade e deixa alguns pontos congestionados.

O fluxo de veículos também segue com retenções nas avenidas Bonocô e Paralela (sentido Iguatemi), de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). Além disso, um acidente ocorrido por volta das 15h, próximo à entrada do Imbuí, deixa o trânsito intenso na região. Na Rótula do Abacaxi, o movimento apresenta intensidade.

Até o momento, o órgão registrou cinco acidentes com seis pessoas feridas na capital baiana. O último ocorreu por volta das 14h, quando um motociclista caiu na Av. Paralela. A Transalvador não informou o nome da vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

adblock ativo