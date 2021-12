Obras de recapeamento congestionam avenida Paralela

O trânsito segue bastante congestionado na manhã desta quarta-feira, 19, na avenida Luíz Viana (Paralela), sentido rodoviária.

A lentidão é reflexo da realização de obras de recapeamento na avenida ACM, que deveriam terminar às 6h, mas às 7h ainda estavam em andamento, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

De acordo com leitores do Portal A TARDE, o congestionamento já afeta o bairro de Pau da Lima e a avenida São Rafael. Entretanto, a Transalvador afirma que, nestes casos, os serviços de carga e descarga realizados nas vias contribuem para piorar a situação do tráfego.

Motoristas encontram lentidão em diversos pontos da capital. Foto: Cidadão Repórter

Os motoristas também encontram lentidão nas avenidas Tancredo Neves, Magalhães Neto e Octávio Mangabeira (Orla).

Já na Rótula do Abacaxi, um grupo de taxistas está reunido para organizar uma carreata com destino à prefeitura, na Praça Municipal de Salvador. De acordo com a Transalvador, eles se concentram embaixo de um viaduto da região.

