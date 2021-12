Obras da Viabahia interrompem tráfego na BR-324 no sábado

Por conta das obras na entrada da cidade de Feira de Santana, cidade localizada a 109 km de Salvador, a Viabahia fará interrupções no tráfego da BR-324 neste sábado, 23, e domingo, 24. Segundo a concessionária, o trânsito será parado no quilômetros 518, na entrada do município, por cerca de 20 minutos durante todo o dia.

As obras fazem parte da duplicação do Anel de Contorno Sul de Feira de Santana. As vigas serão colocadas ao lado do viaduto, exceto para quem vem do Anel de Contorno Norte, com destino ao Centro de Feira de Santana, e para quem vem do Anel de Contorno Sul, com destino a BR-324. A assessoria da Viabahia também informa que o trânsito sobre o viaduto será interrompido no momento de remoção da viga de cima da carreta.

A operação terá apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Feira de Santana.

